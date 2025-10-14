Kağıthane’de eğitim döneminin başlamasıyla belediye ekipleri, ilçedeki ilk ve ortaokulların önlerinde mobil büfe araçlarıyla öğrenciler ve velilerine sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, uygulamanın hem öğrenciler hem de aileleri için sıcak bir destek anlamı taşıdığını belirterek “Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte çocuklarımız ve aileleri için sıcak bir ikramda bulunmak istedik. Okuldan çıkan öğrencilerimizin içini ısıtacak, velilerimizin de memnuniyetle karşıladığı bu hizmetimizi Kâğıthane’deki okullarımızda sürdürüyoruz. Amacımız,öğrencilerimize ve ailelerine küçük ama anlamlı bir destek sunmak” dedi.

Kağıthane Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yaşamına dokunan projelere devam ederken; sıcak çorba ikramı da ilçe sakinlerinden büyük takdir topluyor.