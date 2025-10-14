Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde 631 farklı noktada 1.231 personel ile sahada olduklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

1 milyondan fazla hanede ilaçlama yapıldı. Türkiye'nin En Çok Satan Otomobili Piyasadan Kalkıyor! İçeriği Görüntüle

72 bin üretici ve vatandaş bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerine katıldı.

83 bin adet feromon tuzak kurularak zararlının izlenmesi ve kontrolü sağlandı.

En dikkat çeken mücadele yöntemi ise: 1 milyon 156 bin samuray arısı salımı yapıldı. Bu doğal düşman sayesinde kahverengi kokarca popülasyonunun biyolojik dengeyle azaltılması hedefleniyor.

Doğal Düşman: Samuray Arısı

Tarım Bakanlığı, kahverengi kokarca ile mücadelede doğaya zarar vermeyen biyolojik mücadele yöntemlerini de uygulamaya aldı. Samuray arısı (Trissolcus japonicus) gibi doğal düşmanların salımıyla, kimyasal kullanımının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Çok Paydaşlı Mücadele

Kokarcanın sadece tarım alanlarında değil, meskûn mahallerde ve sosyal yaşam alanlarında da sorun teşkil ettiğini belirten Yumaklı, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve STK’larla koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

“Doğayı Koruyarak Üreticimizin Yanındayız”

Bakan Yumaklı açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Doğayı koruyarak, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Zararlıya karşı mücadelemizi, bilimsel ve çevre dostu yöntemlerle sürdürüyoruz.”

🛡️ Bazı bölgelerimizde tarımsal üretime zarar veren, havaların soğumasıyla kışlak alanlara yönelen kahverengi kokarcaya karşı, etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele veriyoruz.



📍 631 noktada, 1.231 personelimizle 1 milyondan fazla hanede ilaçlama gerçekleştirdik.



👩‍🌾 72… pic.twitter.com/fwBVOpwoiF — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 14, 2025