Ankara Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, rayiç bedel uygulamasındaki dengesizliklerin vatandaşları ekonomik açıdan olumsuz etkilediğini belirterek, konuyla ilgili hükümetten düzenleme beklentilerinin güçlendiğini söyledi. Akçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MYK toplantısında rayiç bedel meselesine özel olarak değindiğini ve kurmaylarına “vatandaşı mağdur edecek her türlü şeyin önüne geçilmesi” talimatı verdiğini aktardı.

Akçam, söz konusu talimatın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını ifade ederek, bu gelişmenin TEDB tarafından uzun süredir dile getirilen sorunun artık siyasi düzeyde de karşılık bulduğunu gösterdiğini kaydetti.

“Vergi Sınırı Olumlu Ancak Temel Sorun Rayiç Bedel”

Son dönemde kamuoyuna yansıyan çalışmalarda, emlak vergisi artışlarına yüzde 50’lik bir sınır getirilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. TEDB Başkanı Akçam, bu adımın olumlu olduğunu ancak yeterli görülmediğini söyledi. Akçam’a göre, esas sorun, belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedellerin piyasa gerçekliğinden uzak olması.

Mevcut durumda bazı bölgelerde rayiç bedelin, taşınmazın gerçek değerinin çok üzerinde belirlendiğini ifade eden Akçam, bu farkın vatandaşların tapu işlemleri ve vergi yüklerinde doğrudan mağduriyete yol açtığını vurguladı.

“Adil ve Şeffaf Bir Değerleme Süreci Şart”

Akçam, rayiç bedellerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, çözümün sadece teknik değil, aynı zamanda toplumsal bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi. Değerleme sürecinde adil, katılımcı ve şeffaf bir yapının oluşturulması gerektiğini belirten TEDB Başkanı, bu sürece belediyelerin, meslek örgütlerinin ve denetim kurumlarının dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

TEDB, Konuyu Ombudsmana Taşıdı!

TEDB, 4 Eylül 2025 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na resmi başvuruda bulunarak, rayiç bedellerin iptali ve yeniden düzenlenmesi talebini iletti. Kurum Başkanı Hakan Akçam, bu kapsamda Kamu Başdenetçisi Mustafa Demir’le de bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

“Hükümetin Adım Atacağına İnanıyoruz”

Siyasi düzeyde gelen son sinyallerin umut verici olduğunu belirten Akçam, hükümetin bu konuda gerekli adımları atacağına inandıklarını ifade etti. TEDB olarak sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Akçam, rayiç bedellerin gerçek piyasa koşullarına uygun, adil ve sürdürülebilir bir biçimde yeniden düzenlenmesini beklediklerini söyledi.