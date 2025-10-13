SÜMER TAŞKIRAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu haftayı yoğun bir gündemle açacak. TBMM gündemine sunulan kanun teklifi, depremden etkilenen seyahat acentelerine destekten, Çanakkale Savaşları batık alanlarının koruma sınırlarının genişletilmesine kadar birçok düzenlemeyi içeriyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ACENTELERE MÜJDE

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerde faaliyet gösteren seyahat acenteleri, bu yıl Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’a yıllık aidat ödemeyecek.

Ayrıca, bu işletmelerin önceki yıllara ait aidat borçları da silinmiş sayılacak. Düzenlemenin, bölgede turizm faaliyetlerinin yeniden canlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

DENİZ TURİZMİNE KİMLİK TAKİBİ ZORUNLULUĞU

Yeni teklife göre, marina, liman ve kıyı tesisleri ile gemi veya deniz turizmi araçlarında konaklayan kişilerin kimlik bilgileri ile giriş-çıkış kayıtları düzenli olarak tutulacak. Bu uygulama, güvenli turizmi desteklemek ve kaçak konaklamaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilecek.

BELGESİZ KONAKLAMAYA 25 BİN LİRA CEZA

Kanun teklifinde, belgesiz konaklama işletmeleri için de caydırıcı cezalar getiriliyor. Bu tür tesislerin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama veya satış ilanı vermesi halinde, her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Amaç, kayıt dışı işletmeciliğin önüne geçerek, turizm sektöründe adil rekabetin sağlanması.

GELİBOLU'NUN SINIRLARI GENİŞLİYOR

Teklifte yer alan bir diğer önemli maddeye göre, Çanakkale Savaşları’nda batıkların bulunduğu alan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırlarına dahil edilecek. Ayrıca, bu alanın sınırları arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi unsurlar dikkate alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek. Bu düzenlemenin, bölgenin tarihi mirasının korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

VAKIF TAŞINMAZLARINA 5 YILLIK KİRA SÜRESİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlarda kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Düzenleme, kiracıların yatırım planlarını uzun vadeye yayabilmesi ve taşınmazların daha verimli kullanılabilmesi amacıyla yapılıyor.

KOMİSYONLARDA YOĞUN GÜNDEM

Hafta boyunca TBMM komisyonlarında da hareketlilik yaşanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkilileri, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu’nda yükseköğretim öğrencilerine yönelik ayrımcılığın önlenmesine dair çalışmalar hakkında sunum yapacak. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nda Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin son gelişmeleri milletvekillerine aktaracak.