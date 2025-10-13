Erdoğan, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Millî Mücadele’mizin karargâhı olan, Büyük Zafer’e giden yolda tarihî bir rol oynayan Ankara’mızın başkent ilan edilişinin 102’nci yılını tebrik ediyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum."

Ankara’nın Başkent Oluşunun 102. Yılı

13 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararla Ankara resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan edilmişti. Bu karar, sadece coğrafi değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı, bu tarihi günün anlam ve önemine yeniden dikkat çekerken, Milli Mücadele ruhunun yaşatılması gerektiği vurgusunu da içeriyor.

Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum.