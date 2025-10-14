Hatay’da bugüne kadar 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan konut ve iş yeri sayısı ise 153 bin 248’e ulaşacak.

Atatürk Caddesi ve Tarihi Uzun Çarşı Yeniden Canlanıyor

Depremde en çok zarar gören merkezlerden biri olan Antakya’daki Atatürk Caddesi’nde, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle 4 bin 121 konut ve 1.812 iş yeri olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Caddenin çevresindeki birçok yapı tamamlanma aşamasına geldi.

Aynı şekilde Tarihi Uzun Çarşı da yeniden hayat buluyor. TOKİ tarafından yürütülen projede, Antakya mimarisine uygun iş yerleri zemin+1 kat olarak inşa ediliyor. Uzun Çarşı’nın ilk etabı kasım ayında teslim edilecek.

Kurtuluş Caddesi, İskenderun Sahili ve Altyapı Çalışmaları

Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi’nde ise 280 dükkan, 69 konut, 1 okul ve 2 otel inşaatı sürüyor. Ayrıca, İskenderun sahilinde deprem sonrası 80 santim çökme yaşanan bölgede Türkiye’nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütülüyor. Proje kapsamında 3,5 kilometrelik sahil şeridinde spor alanları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar oluşturulacak. Projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tamamlanması hedefleniyor.

Hatay’ın kanalizasyon altyapısı da yenileniyor. Defne ilçesinde Türkiye’nin en büyük atık su tüneli yapılıyor. 11,2 kilometre uzunluğundaki tünel, TOKİ ve Emlak Konut projelerinden kaynaklanan atık suları biyolojik arıtma tesisine taşıyacak.

Türkiye’nin İlk Kırsal Uydu Kenti Kumlu’da Kuruldu

Bakanlık, Kumlu ilçesinde Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentini kurarak, depremden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşların yeni yaşam alanlarını oluşturdu. Toplamda 777 köy evi yapımı tamamlanmak üzere.

Hatay’da Deprem Sonrası En Büyük Şantiye Dikmece’de

Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde, 4,95 milyon metrekarelik alanda kurulan dev şantiyede, 14 bin 489 konutun inşası sürüyor. Bölgede 7/24 çalışan 6 bin 100 kişilik ekip ile yapılan çalışmalarda 9 bin 547 konut tamamlandı ve anahtar teslimleri devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’daki bu büyük dönüşüm projesinin, kentin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını belirtti. Bakan Kurum, “Küllerinden doğan Hatay’ımız, yeniden göz kamaştırıyor” dedi.

Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor. ✨ pic.twitter.com/WBt2gamqy2 — Murat KURUM (@murat_kurum) October 13, 2025