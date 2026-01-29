Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın perdesi, yarın saat 20.00’de oynanacak iki mücadeleyle açılacak. Hesap.com Antalyaspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlarken, Kasımpaşa ise Samsunspor’u konuk edecek.

TFF Açıkladı: 20. Haftanın Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

31 Ocak Cumartesi

  • 14.30 Corendon Alanyaspor – ikas Eyüpspor
    (Alanya Oba Stadyumu)

  • 17.00 RAMS Başakşehir – Çaykur Rizespor
    (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

  • 20.00 Beşiktaş – TÜMOSAN Konyaspor
    (Tüpraş Stadyumu)

  • 20.00 Göztepe – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
    (Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu)

1 Şubat Pazar

  • 17.00 Gençlerbirliği – Gaziantep FK
    (Eryaman Stadyumu)

  • 20.00 Galatasaray – Zecorner Kayserispor
    (RAMS Park)

2 Şubat Pazartesi

  • 20.00 Kocaelispor – Fenerbahçe
    (Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu)

Dev Maçlar Dikkat Çekiyor

  1. haftada özellikle Antalyaspor-Trabzonspor, Beşiktaş-Konyaspor, Galatasaray-Kayserispor ve Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmaları futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA