Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın perdesi, yarın saat 20.00’de oynanacak iki mücadeleyle açılacak. Hesap.com Antalyaspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlarken, Kasımpaşa ise Samsunspor’u konuk edecek.
TFF Açıkladı: 20. Haftanın Maç Programı
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Hesap.com Antalyaspor – Trabzonspor
(Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Kasımpaşa – Samsunspor
(Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
31 Ocak Cumartesi
14.30 Corendon Alanyaspor – ikas Eyüpspor
(Alanya Oba Stadyumu)
17.00 RAMS Başakşehir – Çaykur Rizespor
(Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
20.00 Beşiktaş – TÜMOSAN Konyaspor
(Tüpraş Stadyumu)
20.00 Göztepe – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
(Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu)
1 Şubat Pazar
17.00 Gençlerbirliği – Gaziantep FK
(Eryaman Stadyumu)
20.00 Galatasaray – Zecorner Kayserispor
(RAMS Park)
2 Şubat Pazartesi
20.00 Kocaelispor – Fenerbahçe
(Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu)
Dev Maçlar Dikkat Çekiyor
haftada özellikle Antalyaspor-Trabzonspor, Beşiktaş-Konyaspor, Galatasaray-Kayserispor ve Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmaları futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.