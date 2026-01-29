Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın perdesi, yarın saat 20.00’de oynanacak iki mücadeleyle açılacak. Hesap.com Antalyaspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlarken, Kasımpaşa ise Samsunspor’u konuk edecek.

TFF Açıkladı: 20. Haftanın Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Hesap.com Antalyaspor – Trabzonspor

(Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Kasımpaşa – Samsunspor

(Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) UEFA Avrupa Ligi’nde 8. Hafta Maç Programı Belli Oldu İçeriği Görüntüle

31 Ocak Cumartesi

14.30 Corendon Alanyaspor – ikas Eyüpspor

(Alanya Oba Stadyumu)

17.00 RAMS Başakşehir – Çaykur Rizespor

(Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

20.00 Beşiktaş – TÜMOSAN Konyaspor

(Tüpraş Stadyumu)

20.00 Göztepe – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

(Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu)

1 Şubat Pazar

17.00 Gençlerbirliği – Gaziantep FK

(Eryaman Stadyumu)

20.00 Galatasaray – Zecorner Kayserispor

(RAMS Park)

2 Şubat Pazartesi

20.00 Kocaelispor – Fenerbahçe

(Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu)

Dev Maçlar Dikkat Çekiyor

haftada özellikle Antalyaspor-Trabzonspor, Beşiktaş-Konyaspor, Galatasaray-Kayserispor ve Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmaları futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.