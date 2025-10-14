Çankaya Çiğdem Mahallesi Derneği’nin her yıl düzenlediği Tavla şampiyonası, yine çekişmeli ve keyifli karşılaşmalara sahne oldu.

Tavla turnuvasında birinciliği Faruk Cirasun, ikinciliği Nahit Carlak ve üçüncülüğü de Aybars Ergon, Hayri Saraçoğlu aldı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Fatih F. Aksoy bu tür etkinlikleri her yıl gerçekleştirerek önemli bir farkındalık gerçekleştirdiklerini söyledi. Aksoy “7’den 77’ye mahallemizden birçok komşumuzun katıldığı turnuvada, heyecan ve dostluk bir aradaydı. Kura ile eşleşen oyuncular arasında çekişmeli maçlar yaşandı ve finale kadar yükselen dört ismi ve dereceye giren komşularımızı gönülden tebrik ediyoruz.” diye konuştu.

HABER MERKEZİ