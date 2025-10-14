Yalova İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C.'nin aralarında bulunduğu 8 kişi, 'Rüşvet' ve 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi. (DHA)