Kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuk, avantajlı fiyatlarla yolculara sunuluyor. İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 saat 11.00’den itibaren satışa çıkarken, kampanya 15 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.

Satın alınan biletler ise 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak uçuşlarda geçerli olacak.

9 Dolardan Başlayan Basic Biletler

AJet'in kampanyası ile sunulan Basic biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Ayrıca yolcular, bu biletleri dilerlerse ek ücret ödeyerek farklı segmentlere yükseltebilecek:

Ecojet : 9 dolardan başlayan ek ücretle

Flex : 29 dolardan başlayan fiyatlarla

Premium: 39 dolardan başlayan fiyatlarla

Satış Kanalları

Kampanyalı biletler, sadece AJet’in resmi web sitesi ajet.com ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Nereye Uçulabiliyor?

AJet'in kampanya kapsamındaki yurt dışı uçuşları, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Arap Yarımadası gibi geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Kampanya dahilindeki ülkeler arasında popüler seyahat rotaları da bulunuyor.