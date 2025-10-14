İl Jandarma Komutanlığınca, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, Beşiri, Merkez ve Suçeken Jandarma Karakol Komutanlıklarının desteğiyle 10-11 Ekim tarihlerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, ‘hırsızlık’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli şüpheli Beşiri ilçesi İkiköprü yol kontrol noktasında yakalandı. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şüpheli Merkez ilçe Hürriyet Mahallesi’nde, çeşitli illerde işlediği suçlar nedeniyle 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E. isimli şüpheli de Hilal Mahallesi’nde yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.