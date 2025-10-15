Madagaskar’da Z Kuşağı öncülüğünde başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından ülkede siyasi dengeler sarsıldı. Ordunun yönetime el koyduğu bildirildi. Anayasa Mahkemesi, Albay Michael Randrianirina’yı “cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmek üzere” davet ettiğini açıkladı.

Başkent Antananarivo’da basın mensuplarına konuşan Albay Randrianirina, “Ülkeyi 18 ila 24 ay içinde özgür ve adil seçimlere götüreceğiz. Halkın sesine kulak vermek zorundayız” dedi. Özellikle gençlerin taleplerine dikkat çeken Randrianirina, “Bu hareket sokakta doğdu. Z Kuşağı bu değişimin bir parçası. Taleplerine saygı duymalıyız” ifadelerini kullandı.

Siyasi gözlemciler, ülkede geçiş sürecinin nasıl şekilleneceğini ve ordunun verdiği seçim sözünü tutup tutmayacağını yakından izliyor.