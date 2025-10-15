Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünün Ericik mezrasında bulunan 50 dönümlük ceviz bahçesinde hasat heyecanı yaşanıyor. Yılmaz ailesine ait bahçede bulunan 2 bin ceviz ağacından bu yıl yaklaşık 8 ton ceviz elde edildi.

Babasından devraldığı ceviz üretimini kardeşleriyle birlikte sürdüren Azizcan Yılmaz (25), beş yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor. Yılmaz, "Hakkari'nin en büyük ceviz üreticisi konumundayız. Bu yılki verim beklentimizin altında kalsa da yine de 8 ton ceviz elde ettik. Ürünlerimizi Hakkari ve çevresine pazarlıyoruz. Aynı zamanda sipariş üzerine satışlarımız da var. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz," dedi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ise bahçede incelemelerde bulunarak, “Azizcan Bey ve ailesi, 10 yıl önce bu araziye 2 bine yakın ceviz fidanı dikmiş. Bugün geldiğimiz noktada istihdama katkı sağlayan örnek bir üretici haline geldiler. Biz de destek için proje hazırlıklarına başlayacağız,” açıklamasında bulundu.

“Cevizli Vadi” olarak adlandırılan bölge, Hakkari’de tarımsal üretimin geliştiği alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Yılmaz ailesinin bu çalışması, hem kırsal kalkınmaya hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.