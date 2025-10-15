İsrail, Gazze’nin Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı’nı bugün açacağını duyurdu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, hükümet, daha önce ilan ettiği bazı yaptırımları geri çekerek insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesine onay verdi.

Kararın, Hamas’ın gece saatlerinde İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4’ünü teslim etmesi ve bugün de bazı naaşları daha teslim edeceğini bildirmesi sonrası alındığı ifade edildi. İsrail kaynakları, bu gelişmenin, ateşkes sürecine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Refah Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte bölgeye insani yardım girişlerinin hızlanması ve sivil halkın bir nebze rahatlaması bekleniyor. Kararın, uluslararası baskılar ve arabulucuların girişimleri sonucu alındığı da kulislerde konuşulan detaylar arasında yer aldı.