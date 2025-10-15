ArtNouva'dan yapılan açıklamaya göre, sanat ekonomisi ve piyasasının gelişimine katkı sunan ArtAnkara'nın kurumsal mirasından doğan fuar, ikinci yılında 'Mekan-Sanat Buluşması' temasıyla sanatseverlerle buluşacak.

ArtAnkara ve ArtContact İstanbul'un ardından sanat alanında yeni bir platform oluşturmak amacıyla ilk kez 2024'te gerçekleştirilen ArtNouva, bu yıl da sanat galerileri, sanat projeleri, üniversiteler ile mimarlık ve iç mimarlık alanındaki projeleri bir araya getirecek.

ATO Congresium'da 100'ün üzerinde katılımcının yer alacağı fuarda, binin üzerinde eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Etkinlikte ayrıca söyleşiler, atölye çalışmaları ve müzik dinletileri yapılacak.

Fuar, 22-26 Ekim tarihlerinde 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.