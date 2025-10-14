İzmir Gaziemir Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren Digel Tekstil'de çalışan işçiler, 273 gündür devam eden direnişlerini sürdürüyor. İşten çıkarmalar, mobbing, baskı ve taciz iddialarına karşı mücadele eden işçiler için dayanışma çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan duyuruda, çeşitli kurum ve kuruluşlar ortak hareket etme kararı alarak, işçilere destek vermek üzere 17 Ekim Cuma günü saat 16.00’da Gaziemir Serbest Bölge önünde bir araya geleceklerini bildirdi.

“Digel Tekstil’de yaşanan hukuksuzluklara, işten çıkarmalara, baskılara, mobbinge ve tacizlere artık DUR diyoruz!” ifadelerinin yer aldığı duyuruda, tüm emek ve demokrasi güçleri dayanışmaya davet edildi. Direnişin sürdüğü 273 gün boyunca işçilerin çeşitli platformlarda seslerini duyurmaya çalıştığı, ancak şirket yönetiminin taleplere kayıtsız kaldığı ifade ediliyor