Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Merve Ongun, evine dönerken bir hafta önce ayrıldığı Kaan B. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ongun, Kaan B.’nin motosikletini itti. Bunun üzerine Kaan B.’nin Ongun’u darbettiği, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarıyla tespit edildi.

Olay sonrası 112 Acil Servis’e “motosiklet kazası yaptık” şeklinde ihbarda bulunulduğu iddia edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Ongun yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan sağlık kontrollerinde ağır kafa travması ve beyin kanaması tespit edildiği, ameliyat geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma ve hukuki süreç

Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtları temel alınarak polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kaan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ailenin tepkisi

Ongun’un ablası Tülay Yılmaz, basına yaptığı açıklamada şüphelinin motosikletle kızlarının önünü kestiğini, daha sonra parka götürüp şiddet uyguladığını iddia etti. Yılmaz, “Kardeşime çok ağır bir tokat geldi, bilinç kapandı; beyin kanaması başladı. Şahsın 112’de ‘motor kazası yaptık’ diye yalan söylediğini düşünüyoruz. Kardeşim çok ciddi ameliyat geçirdi, hayati tehlikesi var. En ağır cezayı almasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.