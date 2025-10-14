Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel, "Bahçeli, kol kırılsın yen içinde kalsın diyor. Sayın Bahçeli, sayın Erdoğan kırılan kol bizim, kırılan kalp bizim, arkadaşlarımız aileleriyle tehdit edilenler bizim " ifadeleriyle seslendi.

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Özgür Bey'in Brüksel'de Türkiye'mizi ayaklar altına alması gayriahlaki bir siyasetin çürümüşlüğüdür. Sertçe davranmak, ülke sevgisi ile erimek ve adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir. Hangi ülkenin muhalefetini incelerseniz inceleyin ülkesini ve milletini şikayetini görmezsiniz. Yazıklar olsun, buna ortak olanlara da yuh olsun" şeklindeki ifadesine yanıt verdi.

Özgür Özel şunları söyledi:” Yurt dışındaydık. İlk olarak İspanya'da, Madrid'de Sosyalist Enternasyonel'in toplantısına katıldık. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Hem dünyada solun, sosyal demokratların içinde bulunduğu süreci, dünya siyasetini, Gazze'de yaşananları...

Hep birlikte emeğin hakkını savunan, her türlü adaletsizliğe karşı duran sosyalistlerin, sosyal demokratların mücadelesini nasıl daha yukarı taşıyacağımızı, devlet yönetmek yerine güç yönetme anlayışına karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuştuk.

Ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçtik. Türkiye'nin dört bir yanında 60 eylem gerçekleştirmiştik. Yurt dışındaki soydaşlarımızdan davet vardı. 61.'sini Brüksel'de gerçekleştirdik.

-Madrid ve Brüksel'de programlarımız yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gördü. İlgi gösterenlerin başında Erdoğan var. Geçmişte kendisine helal olan şimdi muhalefete haramdır. Onun sevabı bizim günahımız olacak.

O ne yapmışsa yapacak ama muhalefet susacak. Her türlü kötülük, her türlü hak ihlali sessizlikle karşılanacak. Hiç kusura bakmasın, o devir kapandı. Ayrıca başörtüsü sorunu varken AİHM'e gideceksin, dava açacaksın, tazminat alacaksın. Bu şikayet sayılmayacak...

-AKP'ye kapatma davası açılacak, dünya başkentlerine gideceksin. Bunu dünya başkentlerine anlatacaksın bu meşru olacak...

15 Temmuz akşamı ne istedilerse verdiğin, altına F-16 verdiklerin darbe girişimine girişecek. Biz demokrasinin yanında darbenin karşısında bulunacağız... Sabah ilk teşekkür telefonunu bize açacaksın, dünyaya birlikte anlatalım diyeceksin... Sonra yıllarca seçim kazanınca milli irade, bir kere kaybedince kirli irade Milletin mazbatasını iptal ettirmeler. Seçim kazanınca yere göğe koyamadıklarını kaybedince başka bir yere koymak. Darbeye girişmek.

Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan... Kırılan kol bizim, kırılan kalp bizim, saldırılan haysiyet bizim, aşağılananlar bizim arkadaşlarımız. Ama diyorsunuz ki 'Sizin kol kırılsın, bizim yenin içinde kalsın.

Sayın Bahçeli, Kızılcık Şerbeti'ni Tayyip Erdoğan'ın etrafı içsin, biz kan kusalım ama içelim diyorsunuz. Kusura bakmayın. Hiçbir yerde o yoğurdun bolluğu kalmamıştır. CHP ayaktadır, hakkını aramaktadır, sonuna kadar da arayacaktır.”