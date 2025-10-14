GONCAGÜL KONAŞ

Altın fiyatlarındaki artış hem yatırımcının hem de kuyumcu esnafının ekonomisini sarsıyor. Yaklaşık 30 yıldır sektörde faaliyet gösteren kuyumcu Metin Yavuz, artan fiyatların satışları yarı yarıya düşürdüğünü, vatandaşın da yatırım yapmaktan çekindiğini söyledi. “Altın yükselince alışveriş duruyor, piyasa tedirginleşiyor” diyen Yavuz, fiyat dalgalanmalarının kalpazanlık ve hırsızlık olaylarını da artırdığını belirtti.

“ALTIN YÜKSELİNCE SATIŞLARIMIZ YARIYA DÜŞÜYOR”

Altın fiyatlarındaki artışın satışlara doğrudan yansıdığını vurgulayan Yavuz, “Altın düşük olduğu zaman daha çok ürün satabiliyoruz. Örneğin bir müşteri 50 bin lirayla geldiğinde altın düşükse 6 çeyrek altın alabiliyor ama fiyatlar yükselince bu sayı 3 ya da 4’e düşüyor. Biz sürümden kazandığımız için altının yükselmesi satışları olumsuz etkiliyor.” diye konuştu.

Altın fiyatlarındaki oynaklığın piyasayı tedirgin ettiğini belirten Yavuz, “Altının sert yükselişleri ve ani düşüşleri yatırımcıyı tedirgin ediyor. Vatandaş fiyatların gidişatını görmek istiyor. Bu da alışverişin durmasına neden oluyor.” dedi.

“SERBEST PİYASA REKABETİ KÂR ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR”

Altın fiyatlarının belirlenmesinde serbest piyasa koşullarının etkili olduğunu söyleyen Yavuz, “Devlet sabit fiyat istemiyor, serbest piyasayı destekliyor. Bu da kuyumcular arasında rekabeti artırıyor. Rekabet arttıkça kâr oranlarımız düşüyor.” ifadelerini kullandı.

“ALTIN ARTIK HEDİYE DEĞİL, BORÇ GİBİ TAKILIYOR”

Yavuz, son yıllarda düğünlerde takı alışkanlıklarının da değiştiğine dikkat çekerek, “Eskiden düğüne takılan altınlar hediye mahiyetindeydi. Ancak son 5 yıldır bu durum değişti. Artık insanlar taktıkları altını bir borç karşılığı gibi görüyor. Çünkü taktığının yarısının bile geri gelmediğini söylüyorlar. Bu nedenle takı alışverişlerinde de ciddi azalmalar yaşanıyor.” diye kaydetti.

Altın fiyatlarındaki yükselişin gram altınları öne çıkardığını söyleyen Yavuz, “Önceden çeyrek, yarım ve tam altın takılırdı. Şimdi bir gramlık altınlar tercih ediliyor. Hatta bazı kişiler hiç altın takmamayı seçiyor.” dedi.

“ALTIN YIL SONUNA KADAR 6 BİN LİRAYI GÖREBİLİR”

Yavuz, altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda da yükselmeye devam edeceğini öngördü:

“Altının tabiatını net tahmin etmek mümkün değil ama grafiklere ve küresel gelişmelere baktığımızda fiyatların yıl sonuna kadar 6 bin lirayı görebileceğini düşünüyoruz. Altın gördüğü fiyatı unutmaz; tekrar o seviyeleri ve hatta üstünü görür.” şeklinde konuştu.

“KALPAZANLAR PİYASAYI KİRLETİYOR”

Altın fiyatlarındaki artışla birlikte sahte altın vakalarının da arttığını söyleyen Yavuz, “Son zamanlarda kalpazanlar iş başında. 14 ayarı simgeleyen 585 ya da 22 ayarı simgeleyen 916 damgalarını taklit ederek sahte altın satmaya çalışıyorlar. Bu durum en çok dikkat etmeyen esnafı zarara uğratıyor. Denetimlerin artırılması gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.

Yavuz ayrıca, “Altın fiyatlarındaki artış hırsızlık olaylarını da artırdı. Özellikle kalabalık kuyumcularda ve evlerde hırsızlık vakaları sıklaşmaya başladı. Meslektaşlarımızın alım yaparken kimlik bilgilerini alması, altının nereden geldiğini sorgulaması gerekiyor.” diye uyardı.

“İNTERNETTEN ALTIN ALMAK RİSKLİ”

Online satışlarda da dikkatli olunması gerektiğini belirten Yavuz, “Altın sektöründe internet üzerinden alışveriş henüz güvenilir bir zemin bulamadı. Basit ürünlerde bile yanlış ürün gönderimi yaşanırken, altın gibi değerli bir ürünün internetten alınması ciddi risk taşır. Vatandaşların güvenilir kuyumculardan alışveriş yapması gerekir.” dedi.

“BANKALAR BİZİM RAKİBİMİZ OLAMAZ”

Bankaların “altın hesabı” uygulamasının vatandaşları yanıltabildiğini dile getiren Yavuz, “Bilinçli vatandaş bankadaki alım-satım farkını görebiliyor ama bilmeyenler bankadan altını piyasanın çok üstünde alıyor. Bankalar bizim rekabetçimiz olamaz. Altını tıpkı ekmeği fırından aldığımız gibi, kuyumcudan almak gerekir.” ifadelerini kullandı.

Yavuz, farkın büyüklüğünü şu örnekle anlattı: “Şu anda bankada gram altın 5.600 liradan alınabiliyor ama bozdurmak istendiğinde 5.350 liraya düşüyor. Serbest piyasada ise 5.700’e alıp 5.650’ye satabiliyorsunuz. Bankada makas 200-250 lira, serbest piyasada ise sadece 50 lira. Vatandaş bankadan aldığında aslında pahalıya altın almış oluyor.”

“GRAM DA ÇEYREK DE YATIRIM ARACIDIR”

Yatırımcıların en çok sorduğu “gram mı, çeyrek mi?” sorusuna da yanıt veren Yavuz, “İkisi de yatırım aracıdır. Çeyrek altın 1,75 gramdır. Makas farkı biraz daha yüksek olsa da her ikisi de kazandırır. Çeyrek altın da, gram altın da trenin farklı vagonları gibidir; her ikisi aynı yöne gider” diye konuştu.

“GÜVENİLİR KUYUMCUDAN ALIŞVERİŞ YAPILMALI”

Son olarak vatandaşlara tavsiyede bulunan Yavuz, “Altın alırken mutlaka güvenilir, köklü kuyumcular tercih edilmeli. Çünkü bir sorun yaşandığında karşınızda muhatap bulabilmek çok önemlidir. Bizim sektörde güven, işin temelidir.” diyerek sözlerini tamamladı.