RIZA PEHLİVAN

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, “38 Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı” alımı için çağrı yaptı. Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından belirlenecek sınav merkezlerinde 7 Aralık 2025 Pazar günü ÖSYM tarafından iki oturumda yapılacak.

ÖN BAŞVURU 31 Ekim-11 Kasım 2025 TARİHLERİNDE YAPILACAK

Sınava ön başvurular, 31 Ekim-11 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak. Geç başvuru günü 20 Kasım 2025 tarihi olarak ilan edilecek. Adaylar ön başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) ya da mobil uygulamalarından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

Ön başvuru yaparak ön başvuru ücretini yatıran adaylar en yüksek KPSS puanları esas alınarak aşağıya doğru sıralanacak. Atama yapılacak 38 kadronun en fazla on katı kadar aday (380 aday) nihai başvuru yapabilecek. Sıralamada en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip aday da listeye dâhil edilecek. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Ön başvuru sonuçlarında adayların ilgili KPSS puanları ve en yüksek KPSS puanı dikkate alınarak ön başvuru yapan adaylar içindeki başarı sıraları yer alacak.

BAŞVURULAR, 14-17 KASIM 2025 TARİHLERİ ARASINDA ÖSYM TARAFINDAN ALINACAK

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların nihai başvuruları, 14-17 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemlerinin alınması, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak. Klasik usule göre düzenlenecek olan yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde Ankara’da basılı ortamda uygulanacak.

SINAV 7 ARALIK 2025 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

1. Oturum; 7 Aralık 2025 Pazar Saat: 10.15-12.30 tarihinde “Hukuk” ve “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” sınavı yapılacak. 2. Oturum; 7 Aralık 2025 Pazar Saat: 14.45-16.45 tarihinde “Maliye” ve “İktisat” sınavı yapılacak.

Yazılı sınav soruları, yukarıda belirtilen konular arasından belirlenecek. Sınavda tüm konulardan soru yer almayabilecek. Her oturum için adaylara bir kitapçık verilecek. Yazılı sınava katılma hakkını elde eden adaylar, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri, yazılı sınava hangi bina ve salonda gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile girecekler. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumlarında saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.