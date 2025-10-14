CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin TFF’nin erişim engeli uygulamalarını hukuksuz bulduğunu ve ilgili düzenlemeyi iptal ettiğini duyurdu.

AYM’nin kararı, CHP Grubu’nun Şubat 2022’de yaptığı başvuru üzerine verildi. Mahkeme, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

Mahkeme Olmadan Erişim Engeli Artık Yok

AYM, TFF Yönetim Kurulu’nun mahkeme kararı olmaksızın, futbol yayınlarına ilişkin erişim engeli getirme yetkisinin, "ifade ve basın özgürlüğüne aykırı" olduğunu belirtti.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Düzenleme, kamusal makamların takdir yetkisini daraltmak suretiyle keyfi uygulamaların önüne geçebilecek temel güvenceleri içermemektedir. Bu durum, ifade ve basın özgürlüklerini ihlal etmektedir."

Kararın Dikkat Çeken Diğer Yönleri:

4 üye, aralarında AYM Başkanı **Zühtü Arslan'ın halefi Kadir Özkaya’nın da bulunduğu şekilde karara muhalefet etti.

Karar, başvurudan 3 yıl 8 ay sonra verildi.

Yürürlüğe girmesi için ayrıca 9 aylık süre tanındı.

“Herkes İçin Erişilebilir Yayın” Vurgusu

Günaydın, açıklamasında yalnızca ifade özgürlüğü açısından değil, ekonomik eşitlik bakımından da düzenleme ihtiyacına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Paralı yayınları ödeyecek gücü olmayan yurttaşların da maçları izleyebilmesine olanak tanıyan bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var."

Anayasa Mahkemesi’nin futbol maçlarının yayımı hakkında verdiği önemli bir iptal kararı az önce Resmi Gazete’de yayımlandı.



CHP Grubu’nun başvurusu doğrultusunda AYM, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun, internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğu… — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) October 13, 2025