TÜM Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, rayiç bedellerdeki dengesizliklerin vatandaşın yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MYK toplantısında verdiği talimatın kamuoyunda yankı uyandırdığını söyledi. Bu çıkış, geçtiğimiz ay TEDB Başkanı Hakan Akçam’ın Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı başvuru ve ombudsman Mustafa Demir’le gerçekleştirdiği görüşmeyle gündeme taşıdığı rayiç bedel sorununda, TEDB’nin çağrısının kamu nezdinde karşılık bulduğunu gösterdi.

“VERGİ ARTIŞLARINA SINIR GELMESİ OLUMLU, ANCAK RAYİÇ BEDEL ASIL KONU”

Akçam, rayiç bedelin belediyelerce belirlenen arsa metrekare birim değeri olduğunu hatırlatarak, bazı bölgelerde bu rakamların piyasa gerçekliğinden uzaklaştığını vurguladı. Akçam, “Bugün rayiç bedel 6 bin TL olarak belirlenmişse, vatandaş tapuda işlem yaparken bu rakam üzerinden harç ödüyor. Oysa aynı arsanın gerçek piyasa değeri 2 bin TL bile olmayabilir. Bu fark doğrudan halkın cebinden çıkıyor” dedi. Son günlerde kamuoyuna yansıyan düzenleme hazırlıklarına da değinen Akçam, şu ifadeleri kullandı: “Emlak vergisi artışlarına yüzde 50’lik bir sınır getirilmesi yönünde bir düzenleme hazırlığı olduğunu duyuyoruz. Bu, vatandaşın yıllık vergi yükünü dengelemek açısından olumlu bir adım. Ancak rayiç bedelin belirlenme yöntemi gözden geçirilmeden, bu yükün temel kaynağına müdahale edilmiş sayılmaz. Gerçek değerleme yapılmadığı sürece, bu farklar vatandaşın barınma hakkını, yatırım planlarını ve yerel ekonomiyi etkilemeye devam eder.” Akçam, çözüm için teknik değil, toplumsal bir yaklaşım gerektiğini vurguladı: “Adil, katılımcı ve şeffaf bir değerleme süreci olmadan bu yükün altından kalkmak mümkün değil. Belediyeler, meslek örgütleri ve kamu denetim mekanizmaları birlikte hareket etmeli. Biz TEDB olarak bu sürecin takipçisiyiz.”

TEDB’NİN RESMİ BAŞVURUSU: OMBUDSMANLA GÖRÜŞÜLDÜ, KURUMLAR GÖREVE ÇAĞRILDI

Akçam, TEDB olarak 04 Eylül 2025 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na resmi başvuru yaptıklarını, rayiç bedellerin iptali ve yeniden düzenlenmesi için ombudsman Mustafa Demir ile görüşme sağladıklarını hatırlattı. Kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, parti yöneticilerine “Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin” diyerek rayiç bedellerdeki dengesizliğe müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Akçam bu çıkışın, TEDB’nin uzun süredir dile getirdiği uyarıların siyasi düzeyde de karşılık bulduğunu gösterdiğini ifade etti.

“HÜKÜMETİMİZİN BU KONUYA DÜZENLEME GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ”

Başkan Akçam, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: “Rayiç bedel konusu, uzun süredir vatandaşın sessizce taşıdığı ancak artık görünür hale gelen bir yük. Biz bu sorunu aylardır dile getiriyoruz; yaptığımız başvurularla, kamuoyuna yaptığımız açıklamalarla, ombudsmanla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle konuyu gündeme taşıdık. Bugün geldiğimiz noktada, siyasi iradenin bu meseleye dikkat çekmesi sevindirici. Hükümetimizin bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğine inanıyoruz. Beklentimiz, rayiç bedellerin gerçek piyasa koşullarına uygun, adil ve sürdürülebilir biçimde yeniden düzenlenmesidir.”