İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan bir olay sonrası hazırlanan iddianamede “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameye göre Aslan’ın, adliye girişinde güvenlik kontrolü sırasında görevli güvenlik amiriyle tartıştığı, kimlik ve güvenlik kontrolü yapmak isteyen görevliye direnç gösterdiği ileri sürüldü. Olayın ardından güvenlik amiri tarafından tutanak tutulurken, savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı.

Aslan hakkında hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Nuri Aslan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.