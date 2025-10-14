Beko, "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonu doğrultusunda geliştirdiği çevre dostu ürünlerle uluslararası prestij kazandı. Şirketin:

Solar Off-Grid Performance Buzdolabı , Ev Teknolojileri kategorisinde Time dergisinin ana listesine girerken,

Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi ise aynı kategoride "Özel Seçkiler" listesinde yer aldı.

Time dergisi, her yıl yayınladığı "The Best Inventions" listesiyle dünya çapında orijinallik, işlevsellik, toplumsal etki ve vizyon kriterlerine göre belirlenen en yenilikçi ürünleri seçiyor.

Enerjiye Erişimin Kısıtlı Olduğu Bölgeler İçin Güneşle Çalışan Buzdolabı

Solar Off-Grid Performance Buzdolabı, elektrik şebekesinin sınırlı olduğu bölgelerde dahi güneş enerjisiyle kesintisiz çalışabiliyor. Bu özellik, özellikle gelişmekte olan ülkelerde enerjiye erişim sorunu yaşayan kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

Isı Pompalı Bulaşık Makinesi ile Daha Az Enerji Tüketimi

Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi, geleneksel rezistans sistemleri yerine hava-su ısı pompası kullanıyor. Bu sayede hem enerji verimliliği sağlanıyor hem de temizlik performansından ödün verilmiyor. Ürün, daha sürdürülebilir bir yaşam için tasarlandı.

Beko: Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri Arasında 17. Sırada

Beko, daha önce de Time ve Statista iş birliğiyle yayınlanan "Dünyanın En Sürdürülebilir 500 Şirketi" listesinde 17. sıraya yerleşerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Beko’dan Açıklama: “Gezegen ve Tüketici İçin Çalışıyoruz”

Beko Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, şu ifadeleri kullandı:

“Güneş enerjisi kullanan buzdolabımız ve ısı pompalı bulaşık makinemiz, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın birer örneğidir. Time dergisi gibi küresel bir yayının bu başarıyı takdir etmesi, Beko mühendisliğinin geldiği noktayı ortaya koyuyor.”

Bayız, enerji verimliliği yüksek, doğal kaynakları koruyan ve kullanıcı konforunu artıran teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.