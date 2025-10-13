SÜMER TAŞKIRAN

Ankara’da, Gelecek Partisi’nin yeni genel merkez binasının açılışı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Partililerin yoğun katılım gösterdiği tören, adeta bir “yeniden doğuş” havasında geçti.

Açılışa; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Milletvekilleri, Parti Temsilcileri, Partinin İl ve İlçe Teşkilatları Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı. Katılamayan bazı siyasi parti liderleri ise telgrafla “hayırlı olsun” mesajlarını gönderdi.

“SİYASET UFUK ÇİZMEK İÇİNDİR”

Törende partililere seslenen Ahmet Davutoğlu, siyasi mücadelelerinin anlamını şu sözlerle özetledi: “Siyasi hareketler, geçmişin tartışmalarında boğulmak için değil, geleceğe ufuk çizmek için vardır. Sizler bu hareketin gerçek kahramanlarısınız.”

Davutoğlu, konuşmasında partililerin yaşadığı zorluklara değinerek, “Kiminiz işinizi kaybettiniz, kiminiz çocuklarınızın okullardan atıldığını gördünüz. Kiminiz sadece Gelecek Partisi’ne gönül verdiğiniz için dışlandınız. Ama dimdik durdunuz. Bu hareketi haram parayla değil, helal emekle kurduk" dedi.

“İMECEYLE KURDUK BU EVİ”

Davutoğlu, yeni binanın alınış sürecini ise duygusal bir anekdotla paylaştı: “Kira sözleşmemiz astronomik rakamlara çıkınca ‘Ya Rab, doğru yoldaysak bizi bu darboğazdan kurtar’ diye dua ettim. Kimseden bir kuruş istemedim ama bu kez imece usulüyle, alın teriyle bu binayı aldık.”

“TROLLERİN NE İKTİDARINA NE MUHALEFETİNE BOYUN EĞERİZ”

Konuşmasının en çok yankı uyandıran bölümü, hem iktidara hem muhalefete yönelik eleştirilerdi. Davutoğlu, TBMM açılış resepsiyonundaki fotoğraf tartışmalarına atıf yaparak şunları söyledi: “Biz devletin törenlerinde Cumhurbaşkanı’na saygı göstermekten imtina etmeyiz. Ancak bizi, bir devlet törenine katıldık diye hedef alan muhalefet trollerine de boyun eğmeyiz. Nasıl iktidar trollerine eyvallah etmediysek, muhalefetin linç kültürüne de asla teslim olmayız.”

“YA TRUMP’IN YENİ DÜZENİNİN YANINDASINIZ YA DA İNSANLIK VİCDANININ”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesini ve Gazze’deki ateşkes planını da sert sözlerle değerlendiren Davutoğlu, “Trump, insanlık için en büyük tehlikedir. Gazze soykırımının birinci sorumlusu Netanyahu ise ikinci sorumlusu da Trump’tır. Türkiye karar vermek zorunda: Ya Trump’ın sömürgeci düzeninin yanında olacağız ya da insanlık vicdanının safında yer alacağız" ifadelerini kullandı.

“ADALET YOKSA AİDİYET OLMAZ”

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Davutoğlu, “adalet” vurgusu yaptı. Genel Başkan Davutoğlu, “404 bin kişi cezaevinde, 62 bini hüküm giymemiş. Bu durum insan hakları ihlalidir. Hükümet kendi belediye başkanlarını koruyup muhalefetin başkanlarını hedef alıyorsa bu adalet değil riyakârlıktır. Kim yolsuzluk yaparsa yapsın, ‘kızım Fatma da olsa gözünün yaşına bakmam’ demiştim, yine bakmam" şeklinde konuştu.

“BİRLİKTE YENİ BİR BAYRAM YAŞIYORUZ”

Açılıştan önce SONSÖZ’e konuşan Gelecek Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Bölge Başkanı Faruk Pala, yeni binanın anlamını şöyle anlattı:

“Üç aydır bu günü bekliyorduk. Kira artışları karşısında kendi evimizi almak istedik. Kendi emeğimizle, kendi yerimizde yeni bir döneme adım attık. Bugün bizim için düğün bayram günü.”

Tören, kurdele kesimi ve katılımcıların binayı gezmesiyle sona erdi.