SÜMER TAŞKIRAN

İYİ Parti Yenimahalle İlçe 4. Olağan Kongresi, yoğun katılımla Ankara Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede yeniden aday olan İlçe Başkanı Sevgi Yalav, güven tazeleyerek bir kez daha başkan seçildi.

KONGREDE BİRLİK MESAJI

Kongreye; İYİ Parti Ankara İl Başkanı Dr. Yener Yıldırım, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Genel Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanları, Başkanlık divanı üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan kongre, protokol konuşmalarıyla devam etti.

"SON KALE İYİ PARTİ'DİR"

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Dr. Yener Yıldırım, yaptığı konuşmada Türkiye’nin yönetim anlayışını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye iyi yönetilmiyor. Türk İstiklali'ne karşı bir saldırı var. Gazi Meclis’te olmaması gereken şeyler oluyor. Türk’ün egemenlik hakkına tecavüzler yapılıyor. Kim yapıyorsa bilsin ki Türk’ün İstiklali'ne göz dikenin gözü çıkarılır.”

Yıldırım, konuşmasında milli egemenlik ve bağımsızlık vurgusu yaparak şunları ekledi: “Bu ülke, İngilizlerin ya da Amerikalıların çizdiği sınırlarla değil; şehit kanlarıyla belirlenmiş Misak-ı Milli sınırlarıyla ayakta duruyor. Türk’ün evladı bu coğrafyayı da İstiklalini de sonsuza kadar koruyacaktır. Bu görev bugün İYİ Parti’dedir. Son kale İYİ Parti’dir ve onun komutanı da Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’dur.” Başkan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik eleştirilerde bulunarak, İYİ Parti iktidarında parlamenter sisteme dönüleceğini, yasama, yürütme ve yargının yeniden dengeleneceğini belirtti.

YALAV: BİZİM DERDİMİZ, VATANDIR, MİLLETTİR, BAYRAKTIR

Yenimahalle İlçe Başkanlığı’na yeniden aday olan Sevgi Yalav, Sonsöz Gazetesi’ne yaptığı açıklamada hem geçmiş görevlerini hem de ülke gündemine dair değerlendirmelerini paylaştı. Yalav, “1 Mart 2024’te bu göreve geldim. Daha önce Ankara İl Kuruculuğu ve iki dönem Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Merkez Başkan Yardımcılığı yaptım. 35 yıldır Yenimahalle’de yaşıyorum, 20 yıl boyunca Türk Eğitim-Sen’de sendika başkanlığı yaptım." dedi.

"APO'YA ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER BİZİ DERİNDEN YARALADI

Yalav, Meclis’te terör örgütü lideri Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara sert tepki göstererek, “Bu kadar şehit ve gazi ailesi varken, Meclis’te Apo’ya özgürlük istemek kadar dehşete düşüren bir şey olmadı. Bir eğitimci ve Kıbrıs gazisinin kızı olarak bu olayı asla kabullenemiyorum. Bizi derinden yaraladı. İYİ Parti olarak gereken cevabı partimizin Grup toplantısında Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu verdi. Biz Tek, onlar hepsi. Biz Türk, onlar hepsi. Bizim derdimiz herhangi bir parti değil; vatan, millet ve bayraktır. Sokakta aç gezen çocuk, hastanede ikinci sınıf muamelesi gören vatandaş bizim derdimizdir." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİ YOLDAN ÇIKTI

Yalav, CHP’nin Meclis’teki tavrını da eleştirerek dikkat çeken sözler sarf etti: “Atatürk’ün kurduğu bir parti hem bu komisyonda yer alıp hem de yaşananlara sessiz kalamaz. Bu CHP artık Atatürk’ün kurduğu parti değildir; yoldan çıkmıştır, başka bir menzilde yürümektedir.”

"KAYYIM ATAMAK SEÇMENİN İRADESİNE MÜDAHALEDİR"

Belediye başkanlarına ve muhalefet liderlerine yönelik operasyonları da değerlendiren Yalav, şunları söyledi: “Seçilen belediye başkanlarına kayyım atamak, seçmenin iradesine darbedir. Özgürlük sadece Apo’ya mı var? Türk milletinin özgürlüğünü kimse elinden alamaz. Bu operasyonlar sağlıklı değil. Eğer gençler ülkeyi terk ediyorsa, doktor bulunamıyorsa bunun sorumlusu iktidardır.” Yalav, "Diploma sorununu seçimden önce tespit etmeyenlerin şimdi operasyon yapması rant hesaplarının sonucudur. ‘Benim hırsızım benden olsun’ anlayışı bu ülkeyi bu hale getirdi.” dedi.

YALAV GÜVEN TAZELEDİ

Kongre sonunda yapılan oylamada Sevgi Yalav, yeniden İYİ Parti Yenimahalle İlçe Başkanı seçildi. Katılımcıların yoğun alkışları arasında sonuçlar açıklanırken, Yalav birlik, azim ve mücadele mesajı verdi.