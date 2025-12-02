Futbol adına üzücü bir gece olduğunu ifade eden Okan Buruk, “Maç sonu son dakika yediğimiz golden dolayı üzgünüz. Çok konuşulacak şey yok. Eksik geldik, mücadelemizi verdik. 2-3 oyuncum sakatlanmadan sağlıklı şekilde ayrılıyoruz. Son dakika yediğimiz gole üzüldük. Maç içinde yaşananlar maçın önüne geçecektir. Benim adıma futbol adına üzücü bir gece” ifadelerini kullandı.

‘ŞAŞIRDIĞIM BİR GECE OLMADI’

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol’un maçın önüne geçtiğini söyleyen Buruk, “Hakem maçın önüne geçti. Maç öncesinde bunu bekliyorduk. Hakemi değerlendirecek olan biz değiliz. 2 oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Kazım’ın gözü çıkabilirdi. Bunlara bakınca bu kadar tekme yiyip nasıl az faul kazandık sizin takdirinize bırakıyorum. Şaşırdığım bir gece olmadı” açıklamasını yaptı.

‘DERBİDEN ÇOK HAKEM HATALARINI KONUŞMAMAK GEREKİYOR’

Derbiden çok hakem hatalarının konuşulduğunun altını çizen Buruk, “Tabi ki biz futbol açısından bakıyoruz. Ben de Trabzonluyum. Kim kimin hemşehrisi, kim kimin dostu bilmiyorum. Saha içine odaklanmak istiyorum ama şunu söylemiştim Beşiktaş maçından sonra hakemin kestiği pozisyon vardı. Arda Kardeşler’in hakemlik hayatı bitti. Arda Kardeşler’in suçu neydi ? Federasyon kararlarına saygı duyuyorum. Derbiden çok hakem hatalarını konuşmamak gerekiyor” diye konuştu.

‘2 TAKIMA DA AYNI SAYGIYI GÖSTEREN HAKEM İSTİYORUZ O KADAR’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun da sahaya odaklanan bir isim olduğunu dile getiren Okan Buruk, “Biz sahaya odaklanmamız gerekiyor. Maç bitince Tedesco’nun elini sıktım. O hoca da sahaya odaklanan biri. Sahada büyük olaylar olmadı. Ömrümüz hakemleri konuşarak geçiyor. Yabancı hakem talebimiz olmadı. Geçen sene ilk kez yabancı hakem yönetmişti. 2 takıma da aynı saygıyı gösteren hakem istiyoruz o kadar” ifadelerini kullandı.

‘GALATASARAY TARAFTARININ ARTIK UYANIP AYAĞA KALKMASI GEREKİYOR’

Eren’den faydalanamadığını ve bahis operasyonlarına değinen 52 yaşındaki çalıştırıcı, “Burada bir yandan hakem sayımız azaldı. İnanıyorum ki MHK zorlanıyor. Özellikle üst düzey hakem olmaması ve belirli hakem verilmesi mantıken bu sebeple. Maçı FIFA kokartlı hakem yönetmesi lazım ama olmuyor. Hakem üzerinde durmak istemiyorum. Genel olarak hakemlere karşı bahis operasyonuna karar verildi. Oyunculara da karar verildi. Biz Eren’den faydalanamıyoruz ama teknik direktörler görevine devam ediyor. Bütün sporun içindeki paydaşların aynı anda değerlendirilmemesi bana saçma geliyor. Eren’den faydalanamıyorum ama zamanlaması neden böyle oldu, devre arası beklenebilir miydi, diğerleri neden bekleniyor? Soru işaretlerimiz var. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Taraftarımıza çağrı yapmak istiyorum. Galatasaray taraftarının artık uyanıp, ayağa kalkması gerekiyor. Gücümüzü birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor” dedi.

‘OYUN İÇİNDE İSTEDİKLERİMİZ YOLUNDA GİTTİ’

Okan Buruk sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Oyun içerisinde topa sahip olmak istedik. Ortadaki ikiliyi topa sahip olmak için kurduk. Hem topa sahip olduk hem rakibin baskısız oynamasına sebep olduk. Skor korumak için 2’nci yarı biraz düştük. Çok değişiklik yapma şansım yoktu. İlkay sonlara doğru yorulup çıkmak istedi. Oyun içinde istediklerimiz yolunda gitti. Son dakikalarda gelen ortayla gol yedik. Rakibin işini kolaylaştırdık.”