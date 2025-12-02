Kaza, saat 21.00’de Tokat- Niksar karayolu Doğancıbağları mevkisinde meydana geldi. Niksar istikametine seyir halinde olan Y. T. idaresindeki 57 KC 787 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan erkek yaya, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmayan vatandaşın kimlik tespiti için çalışma başlatılırken, cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA