Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artış gösterdi. 2024 Ağustos’ta 15 milyon 904 bin 602 olan ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında 16 milyon 89 bin 450 kişiye çıktı.

Sanayide düşüş, inşaatta ve hizmette artış

Sektör bazında bakıldığında sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı. Buna karşılık inşaat sektöründe yüzde 7,2, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,6 artış yaşandı.

İstihdam artışının inşaat ve hizmet sektörlerinden geldiği dikkat çekerken, sanayideki düşüş ekonomideki üretim yavaşlamasının işgücü piyasasına yansıması olarak değerlendiriliyor.