İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından sonbahar yağmurlarına rağmen baraj gölü havzalarında doluluk oranları her geçen gün düşüyor. Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün yüzde 24.96 olarak ölçüldü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranlarının düşmesiyle baraj gölü havzalarında eskiden suyla dolu alanlar tamamen kurudu. Büyükçekmece Baraj Gölü havzasında eskiden balıkların yüzdüğü alanlarda büyükbaş hayvanların otladığı görülürken, baraj gölü için yapılan viyadüklerin altı ise yeşil alanlara döndü.

İstanbul'a su sağlayan barajların 4'ünde doluluk oranı yüzde 20'nin altına inerken, en düşük doluluk oranına sahip baraj gölü yüzde 2.65 doluluk oranıyla Kazandere barajı oldu. İstanbul'da şu an en dolu barajı yüzde 49.74'le Elmalı barajı.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları

ÖMERLİ %15.76

DARLIK %38.93

ELMALI %49.74

TERKOS %30.43

ALİBEYKÖY %14.19

BÜYÜKÇEKMECE %29.68

SAZLIDERE %27.47

ISTARNACALAR %28.42

KAZANDERE %2.65

PAPUÇDERE %10.57