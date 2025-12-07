SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin

BURSASPOR BASKETBOL: Childress 24, Göksenin Köksal 4, Konontsuk 16, Crawford 17, King 9, Parsons 4, Nnoko 7, Borsa Satır, Berk Akın, Delaurier 10,

GALATASARAY MCT TECHNİC: Cummings 21, White Jr 10, Mccollum 18, Can Korkmaz 9, Meeks 12, Robinson 8, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie, Rıdvan Öncel, Bishop 2, Muhsin Yaşar 5

1’İNCİ PERİYOT: 29-23

DEVRE: 52-49

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-62

NORMAL SÜRE: 77-77

5 FAUL ALAN: 34.58 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), 37.21 Delaurier (Bursaspor Basketbol)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10’uncu haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada sahasında Galatasaray MCT Technic'i 91-87 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla ev sahibi ekipten Childress oldu.