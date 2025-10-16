Kanal D ekranlarında geçen hafta izleyiciyle buluşan ve ilk bölümüyle gönüllerde taht kuran Güller ve Günahlar, MIPCOM’da rüzgar gibi esiyor. Merak uyandıran dizinin uluslararası tanıtımı için Cannes’da özel bir etkinlik düzenlendi. Dizinin iki yıldız ismi Cemre Baysel ve Murat Yıldırım, uzun süre yabancı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Fırsat buldukları anlarda ise dizinin perde arkasını anlatıp ipuçları verdi.

PLAJDA DEV EKRAN

Kanal D’nin düzenlediği gala gecesi için Carlton Beach’e bir ekran kuruldu. Ekranda diziden sahneler katılımcılara izletildi. Bir yanda gala havası diğer yanda Güller ve Günahlar’ın sektöre görkemli merhabası vardı.

'İKİNCİ BÖLÜM ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK'

Gala öncesi konuşan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, "Dizimiz çok iyi gidiyor. İlk bölüm çok iyi dönüşler aldı, seyirci çok sevdi. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel inanılmaz performans sergiledi. İkinci bölüm çok daha güzel olacak" diye konuştu.

'CANNES’DAKİ BU İLGİYİ GÖRMEK MUTLULUK VERİYOR'

NGM’nin yapımcılığını üstelendiği dizinin başrol oyuncularını Cannes’da da yalnız bırakmayan yapımcı Uğur Türkmen ise “Bu kadar güzel ve başarılı iki sanatçıyla bir arada olmak hepimize gurur veriyor. Özellikle Cannes’daki bu ilgiyi görmek mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

'YENİDEN KAVUŞTUM'

Dizinin başrol oyuncularından Cemre Baysel de “Kanal D’ye yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Senaryoyu ilk okuduğumda gizemli yapısı ve heyecanı beni içine çekti. Başımıza ne gelecek diye merak ettiğim bir metindi" dedi.

'BU ROL ÇOK FARKLIYDI'

Murat Yıldırım ise dizide aldatılan bir erkeği canlandırmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak, “Bu rol benim için çok farklıydı. Daha önce oynamadığım bir karakter. Serhat, ihanete uğramış bir adam ve sonrasında Zeynep’le tanışarak bambaşka bir iyileşme yolculuğuna çıkıyor” ifadeleri kullandı.

Kanal D ve NGM’nin ev sahipliğinde, Carlton Beach’te gerçekleştirilen özel davette dizinin fragmanı ilk kez uluslararası izleyiciyle paylaşıldı. Öte yandan, Rusya’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar birçok ülke, ‘Güller ve Günahlar’ için yayın anlaşmalarına imza attı.