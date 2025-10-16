Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, gayrimenkul sektöründe son dönemde artan fiyat kargaşasının en önemli sebeplerinden birinin, ilan portallarında kontrolsüz biçimde yayımlanan fahiş fiyatlı ilanlar olduğunu belirtti. Sert açıklamalarda bulunan Akçam, bu portalların artık yalnızca ilan yayınlayan platformlar değil, doğrudan piyasayı yönlendiren aktörler haline geldiğini vurguladı.

“Portallar, piyasa gerçeklerinden kopuk ilanlarla vatandaşı yanıltıyor”

Akçam, kontrolsüz fiyat paylaşımlarının piyasada ciddi bir "değer kirliliği" yarattığını söyledi. “Hiçbir piyasa gerçeğine dayanmayan ilanlar, hem sektörün güvenini sarsıyor hem de vatandaşın alım gücünü etkiliyor. Bu keyfiyete artık bir son verilmeli,” dedi.

Aynı sokakta, benzer özelliklere sahip iki dairenin biri 3 milyon, diğeri 7 milyon liraya ilana konulabildiğini belirten Akçam, “Bu durum serbest piyasa değil, kural tanımayan fırsatçılıktır. Portallar buna göz yumarak vatandaşla adeta alay ediyor,” ifadelerini kullandı.

“Fahiş fiyat ilanı yayınlamak suçtur”

İlan portallarının sadece “ilan yayıncısı” rolüyle sorumluluktan kaçamayacağını söyleyen Akçam, bu platformların yasal yükümlülük taşıması gerektiğini dile getirdi: “Fahiş fiyatlı, gerçek dışı ilanların yayınlanması, piyasada manipülasyona yol açıyor. İnsanların umutlarıyla, birikimleriyle oynanmasına göz yummak suçtur. Devletin acilen bu konuda düzenleme yapması gerekiyor.”

“Sistemin iç denetimi şart”

ATEM Başkanı, emlak sektöründe profesyonel olarak çalışanların değerleme süreçlerinde emek harcadığını ancak dijital platformların, denetimsizce fiyat balonları oluşturduğunu kaydetti.

“Bazı portallar daha fazla ilan almak için her türlü fahiş fiyatı yayınlayarak vatandaşı kandırıyor. Bu, sektöre ihanet, vatandaşa haksızlıktır. İç denetim sistemleri kurulmalı, kontrol mekanizmaları oluşturulmalı.”

“Gerekirse yasal düzenleme talep edeceğiz”

Akçam, ATEM olarak bu sorunun çözümü için somut adımlar atacaklarını ve gerektiğinde yasal düzenleme için resmi girişimde bulunacaklarını açıkladı: “Tüketicinin korunması, piyasa güveninin sağlanması ve sektörün itibarının korunması için bu konu daha fazla ertelenemez. Gayrimenkul sektörü güvene dayanır. Bu güveni bozan her ilan portalı, milletin karşısında sorumludur.”