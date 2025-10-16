Olay, saat 08.00 sıralarında Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokak'ta meydana geldi. 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen, sabah okula götürmek üzere 3 çocuğuyla birlikte evinden çıktı. Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bindiği sırada Özmen'in yanına yaklaşan müdürü olduğu okulun kantin işletmecisinin oğlu Kemalcan K. (17) tabancayla 3 el ateş etti.

SALDIRGAN KAÇTI

Kemalcan K., saldırının ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Özmen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özmen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARI KAMERADA

Öte yandan Kemalcan K.'nin henüz kimliği belirlenemeyen bir arkadaşı, saldırı anını cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri, görüntüleri kayda alan şüpheliyi belirlemek için de çalışma başlattı. Görüntülerde; Özmen'in silahlı saldırıya uğradığı anlar yer alırken, çocuklarının olay sırasında çığlık attığı duyuldu. (DHA)