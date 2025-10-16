ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Hindistan ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesinden duyduğu memnuniyetsizliği ifade ederek, "Hindistan'ın, Rusya'dan petrol alması beni mutsuz ediyordu. Modi, bugün beni Rusya'dan petrol almayacakları konusunda temin etti" dedi.

İthalatın bir anda durdurulamayacağını fakat yakın zamanda tamamlanacağını kaydeden Trump, Hindistan'ın petrol satın almayı durdurmasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuk çabalarının kolaylaşacağını söyledi.