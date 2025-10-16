Altın fiyatları son günlerde yeniden ivme kazandı. Serbest piyasada gram altın 5.696 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 300 TL’ye çıkarken, cumhuriyet altını da 37 bin 200 TL seviyelerine ulaştı.

Küresel piyasalarda ons altın 4.237 dolar civarında seyrediyor. Dolar kurundaki artış ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle altına olan talep yeniden yükseldi.

Uzmanlar, gram altının 5 bin 700 TL’yi aşmasıyla birlikte 6 bin TL seviyesinin kısa vadede gündeme gelebileceğini söylüyor. Vatandaş ise hem yatırım hem de birikim aracı olarak altına yönelmiş durumda.

Ekonomistler, piyasadaki hareketliliğin süreceğini ve altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.