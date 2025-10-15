Bölgede 'bayram taplaması' olarak da bilinen Samsat çöreğinin üretilerek kadınlara gelir oluşturması amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleriyle belediye tarafından 3 ay önce tesis kuruldu. İpekyolu Samsat 'Samsat Çöreği' Geçim Kaynağı Tesisi'nde istihdam edilen 12 kadın, içerisinde un, rezene, susam, çörek otu, tuz, bitkisel susuz yağ ve sarı gelin otu kullanarak üretime başladı.

Geleneksel tadı bozulmadan üretilen çörek, Türkiye'nin dört bir yanına siparişle gönderiliyor.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AA muhabirine, ilçeye özgü geleneksel lezzeti üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Samsat çöreğinin tamamen doğal olarak üretildiğini ifade eden Fırat, şöyle devam etti:

'Biz, kadınlarımızın emeğini ve kültürümüzü ön plana çıkaran bir alan seçmek istedik. Bu nedenle, Samsat'a özgü geleneksel lezzetimiz olan Samsat çöreği üretimine odaklandık. Bu süreçte en çok önem verdiğimiz nokta, Samsat çöreğinin özgün tadını bozmamaktı. Kadınlarımız bu geleneği yaşatırken, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle üretim yapıyor.'

Proje kapsamında kadınların istihdam edildiğini ifade eden Fırat, 'Tesisimizde 12 kadın istihdam ediyoruz. Projemiz beklediğimizin üzerinde ilgi gördü ve bölgede ciddi bir ses getirdi.' dedi.

Günde 1 ton üretim hedefleniyor

İlerleyen süreçlerde üründe çeşitliliğe gidileceğini aktaran Fırat, sözlerini şöyle tamamladı:

'Yakında 3 vardiya sistemine geçip günlük ortalama 1 ton üretim yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca ürün çeşitliliğini artırarak tuzlu, tereyağlı ve tatlı çörek çeşitleri de üretmeyi planlıyoruz. Kadınlarımızın hem üretimde yer alması hem de aile bütçesine katkı sağlaması bizleri çok mutlu ediyor. Bu proje, Samsat'ın ekonomik gelişimine katkı sunarken aynı zamanda kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamıza da vesile oluyor.'

Tesiste çalışan Ayşegül Açıkalın ise bir yandan ilçeye ait lezzeti yaşatırken diğer yandan ise gelir elde ettiklerini belirtti.

Zeliha Karakuş da meslek sahibi olup gelir elde etmenin kendisini ve ailesini mutlu ettiğini kaydetti.

Muhabir: Orhan Pehlül