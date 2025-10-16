ABD'li yatırım bankalarından Bank of America ile Morgan Stanley, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artışla 8,5 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı çeyreğinde 6,9 milyar dolarlık net kar açıklamıştı. Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 81 sent olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,06 dolara çıktı.

Bank of America'nın geliri ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 28,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı döneminde 25,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Morgan Stanley'nin net karı yüzde 45 arttı

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre de bankanın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 18,2 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 15,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,88 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,80 dolara çıktı.