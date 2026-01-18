Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Tim Jabol-Folcarelli, Kocaelispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Folcarelli, takım arkadaşı Muçi’nin performansına övgüde bulunarak, “Muçi fark yaratabilecek bir oyuncu. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Süper Lig’in 18’inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tim Jabol-Folcarelli, kazanılan 3 puanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Zorlu bir mücadele oynandığını belirten Folcarelli, “İyi bir maç çıkardık. Alacağımız puanlar bizim adımıza çok değerliydi. Kazandığımız 3 puan çok önemliydi. Hocamızın benden beklentilerini yerine getirmeye çalıştım. Fiziksel temasın yüksek olacağını biliyorduk ve buna hazırdık. Genel olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Elbette her zaman daha iyi olmak için imkan var” ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarının performansına da değinen Trabzonsporlu futbolcu, Muçi’nin yükselen formuna dikkat çekti. Folcarelli, “Muçi fark yaratabilecek bir oyuncu. Özgüveni yüksek biçimde ilerliyor ve çok iyi gidiyor. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için mutluyuz. Kendisi de takımda olmaktan memnun” diye konuştu.

Trabzonspor’un hedeflerine vurgu yapan Folcarelli, “Trabzonspor her zaman olması gereken yerde olmalı. Tüm oyuncular sadece Trabzonspor’un başarısına odaklanmış durumda. Son dakikada gelen bu galibiyet, takım olarak aynı hedefe kilitlendiğimizin göstergesi” dedi.