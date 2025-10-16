Keçiören Belediyesi tarafından her hafta farklı mahallelerde düzenlenen “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” programı bu kez Çaldıran, Kamil Ocak, Yeşiltepe ve Yeşilöz mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla buluştu.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı belediyeciliğin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı’nda gerçekleşen buluşmaya; CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bahane değil, çözüm ürettik”

Programın açılışında konuşan Başkan Mesut Özarslan, göreve geldikleri günden bu yana Keçiören’de hizmet üretmeye odaklandıklarını belirterek şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinliyor, çözümü birlikte üretiyoruz. Bu makamları birer hizmet kapısı olarak görüyoruz. Kimse yatağa aç girmesin, kimse soğuktan üşümesin istiyoruz. Kadınlarımızın sosyalleşebileceği, öğrencilerimizin ders çalışabileceği, yaşlılarımızın huzurla vakit geçireceği alanlar oluşturuyoruz.”

Belediyeyi devraldıklarında ciddi bir borç yüküyle karşılaştıklarını dile getiren Özarslan, “Biz bu duruma bahane değil, çözüm ürettik. Borçlarımızın büyük kısmını ödedik, kalanını da planlı şekilde kapatıyoruz. Artık kaynaklarımızı Keçiören halkı için kullanıyoruz. 37 mahallemizde eş zamanlı yatırımlar yürütüyoruz. Kütüphaneler, gün evleri, kıraathaneler ve yeni sosyal alanlar kazandırıyoruz. Belediyecilik sadece başkanın değil, halkın işi. Bu kenti sizlerle birlikte yöneteceğiz,” dedi.

“Hizmet yarışındayız”

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım da konuşmasında, seçimlerin bir hizmet yarışı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Son seçimlerde oy oranımızı yüzde 25’lerden 50’lere çıkararak büyük bir başarı elde ettik. Bu güvenin sorumluluğuyla çalışıyoruz. Halkın bize emanet ettiği bu makamları ortak akılla yönetiyor, Keçiören’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz emek veriyoruz. Bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”

Muhtarlardan Teşekkür Mesajı

Mahalle muhtarları da programa katılarak Başkan Özarslan’a teşekkürlerini iletti.

Çaldıran Mahalle Muhtarı Sema Özdemir, “Mahallemize kazandırılan hizmetler için Başkanımıza teşekkür ediyoruz,” derken;

Kamil Ocak Mahalle Muhtarı Kemal Kuşdoğan, “Mahallemize yapılan kütüphane ve Hanımlar Gün Evi bizim için çok kıymetli,” ifadelerini kullandı.

Yeşilöz Mahalle Muhtarı Mustafa Birer ise “Yeni muhtarlık binası ve diğer hizmetler için Başkanımıza minnettarız,” dedi.

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İhsan Eray Nizam da, “Mahallemize yapılan yatırımlar bizleri memnun etti, birlikte çalışmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Mahalle buluşmasına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, Keçiören Belediyesi’nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik alanında kurulan Kariyer Ofisi standı sayesinde iş arayan vatandaşlar çözüm odaklı destek alma fırsatı buldu.

Program sonunda Başkan Özarslan, çocuklara futbol topu hediye ederek miniklerin yüzünü güldürdü.

