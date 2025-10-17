İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim tarihinde başlattığı uyuşturucu madde kullanımı soruşturması kapsamında, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 19 kişinin ifadelerini aldı.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 19 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi ve saç ile kan örnekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan tahliller sonucunda, testleri alınan kişilerden 8’inin uyuşturucu madde kullanımının pozitif çıktığı belirlendi.

Pozitif çıkan isimlerin ise D.P., D.T., D.T., B.B.T., B.A., K.A., M.A. ve K.Y. olduğu öğrenildi.

İstanbul’daki bu ünlü isimler üzerindeki uyuşturucu soruşturması, sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı buldu. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve sürecin adli çerçevede ilerlediğini açıkladı.