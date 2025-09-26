Burdur'da alkollü mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi (42) öldüren Ramazan Uçar (36), 15 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

Olay, 31 Ekim 2024'te saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete, aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti. Mete, yere yığılırken, mekandakiler panikle kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan Ramazan Uçar, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Ramazan Uçar hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

CİNAYET KAMERADA

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ederken arka tarafında oturan Ramazan Uçar'ın üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp vurduğu yer aldı. Uçar'ın art arda 7 el tabancayı ateşlediği, Mete'nin yere düştüğü, kurtulmaya çalıştığı ve bir süre sonra hareketsiz kaldığı görüldü. Olay sırasında mekanda bulunanlardan birinin Ramazan Uçar'ı durdurmak istediği, içeridekilerin de saldırı anında kaçıp, kendilerini korumaya çalıştığı görüntülerde yer aldı.

'TASARLAMA, ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'

Davanın karar duruşması, bugün Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ramazan Uçar, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, Mete'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hüseyin Mete'yi öldürmeyi planlamadığını savunan Uçar, "Tasarlama, öldürme gibi bir niyetim yoktu. Öldürmek isteseydim aynı köyde yaşıyoruz, evini biliyorum. Bu olay öncesinde kaldırılamayacak şeyler yaşadım. Silahıma el koymuştu ve 50 bin TL'ye kendi silahımı almak zorunda kaldım. 5 liraya çay satarak geçinmeye çalışıyorum. Bu para benim için büyük bir paraydı. Bu şekilde bir olay yaşanmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.

'TAKDİR MAHKEMENİNDİR'

Maktulün ailesi ve avukatları ise olayın tasarlanarak gerçekleştiğini belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Son sözü sorulan sanık Ramazan Uçar, "Takdir mahkemenindir" yanıtını verdi. Kısa aranın ardından mahkeme heyeti, Ramazan Uçar'a önce ömür boyu hapis cezası verdi ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla, mahkemedeki iyi hali nedeniyle de 15 yıla düşürdü. Sanığa '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası verildi. (