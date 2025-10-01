Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) görev yapan Dr. Öğretim Üyesi M.B., bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

İddiaya göre, MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim gören bir kız öğrenci, akademisyen M.B.’nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek fakülte yönetimine başvurdu. Başvuru üzerine harekete geçen üniversite yönetimi, Dr. Öğretim Üyesi M.B.’yi görevden uzaklaştırdı ve dosyayı Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) sevk etti.

M.B. hakkındaki nihai kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği bildirildi.