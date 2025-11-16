Kentte dün etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Hakkari'den Durankaya beldesine giden 2 minibüsteki 20 kişi, kent merkezine 7 kilometre mesafedeki 2 bin 700 rakımlı Şivekör Tepesi'nde kar nedeniyle mahsur kaldı. Aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 20 kişinin kurtarılması için bölgeye İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kara saplanan minibüsler kurtarıldı. 2 minibüs ve içerisindeki yolcular daha sonra kent merkezine geri döndü.

Öte yandan, Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçedeki kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaşırken, karla mücadele ekipleri trafikte sorun yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı. (DHA)