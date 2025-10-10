Olay, dün saat 04.30 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, marketin camını taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Marketin iç tarafındaki bölümün kapısını zorlayan ancak açamayan şüpheli, dolaptaki içkilerden içti, cips ve dondurma yedi. Yaklaşık 1 saat içeride kalan şüpheli daha sonra marketten ayrıldı. Saat 06.30 sıralarında markete gelen iş yeri sahibi, durumu fark edip polise bildirdi.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları şüphelinin Onur Kural olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Onur Kural, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.