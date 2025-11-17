Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere geniş kapsamlı bir personel alımına çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı duyuruya göre DSİ, farklı branşlarda toplam 1389 yeni personel istihdam edecek. Alımların büyük bölümü noter kurasıyla yapılacak, bazı kadrolar için ise yazılı, sözlü ve uygulama sınavı uygulanacak.

Bakanlığın paylaşımına göre alımların 1305’i noter kurasıyla gerçekleştirilecek. Bu kapsamda en yüksek kontenjanı 210 kişiyle usta yardımcısı oluşturuyor. Onu 154’er kontenjanla aşçı yardımcısı ve şoför takip ediyor. Ayrıca düz işçi, bakımcı-yağcı, sürveyan, sondaj işçisi, laborant yardımcısı ve teknisyen gibi pek çok branşta yüzlerce kişi alınacak.

Bekçi, su dağıtım teknisyeni, akaryakıtçı, hidrolog yardımcısı, jeofizik teknisyeni, alet operatörü, teknik ressam, pompa istasyonu operatörü, döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü gibi daha spesifik alanlarda da kontenjan ayrıldı.

Öte yandan 84 kişilik operatör kadrosu için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Başvurulara ve süreç takvimine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde DSİ tarafından duyurulması bekleniyor.