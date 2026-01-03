İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kurumun eski müdürü ve sanat yönetmeni Prof. Dr. Mesut İktu’nun vefat ettiğini duyurdu. Türk opera dünyasında derin izler bırakan sanatçının ölümü, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Türk Operasına Ömrünü Adadı

31 Mayıs 1947’de doğan Mesut İktu, müzik eğitimine İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başladı. Ardından Ankara Devlet Konservatuvarı ve Berlin Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Okulu’nda eğitimlerini tamamladı. Sanatçı, 1973 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi kadrosuna katıldı.

İktu, Türkiye’de sahnelenen ilk “Don Giovanni” operasında başrolü üstlenmesiyle geniş kitlelerce tanındı. Güçlü bariton sesi ve sahne performansıyla Türk operasının gelişiminde öncü isimlerden biri oldu.

İDOB’da Müdürlük ve Sanat Yönetmenliği Yaptı

Mesut İktu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde farklı dönemlerde genel müdürlük ve sanat yönetmenliği görevlerinde bulundu. Kurumsal yapının güçlenmesine ve repertuvarın zenginleşmesine önemli katkılar sağladı.

Akademik Alanda da İz Bıraktı

Sanat hayatının yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdüren Prof. Dr. Mesut İktu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda profesör olarak uzun yıllar ders verdi. Ayrıca Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı.

Onur Ödülü Almıştı

Mesut İktu’ya, Türk müziğine ve operasına katkıları nedeniyle 2025 yılında 53. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilmişti.

Prof. Dr. Mesut İktu’nun vefatı, Türk opera ve akademi dünyası için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.