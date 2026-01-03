Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Nicolas Maduro’nun Venezuela halkının kendi kaderini tayin hakkını zedelediğini belirtirken, ABD’nin gerçekleştirdiği askeri operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

“Güç Kullanımı İlkesi İhlal Edildi”

Barrot, paylaşımında Fransa’nın Venezuela halkının egemenliğini sürekli savunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yol açan askeri operasyon, uluslararası hukukun temelini oluşturan güç kullanmama ilkesini ihlal etmektedir. Kalıcı bir siyasi çözüm dışarıdan dayatılamaz; egemen halklar kendi geleceklerine kendileri karar verir.” Kardan etkilenen eşekleri sahiplendiler! İçeriği Görüntüle

ABD’ye BMGK Uyarısı

ABD’yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyesi olarak işaret eden Barrot, güç kullanmama ilkesinin sürekli ihlal edilmesinin küresel güvenlik açısından ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

“Tarihten ders çıkaran bir ülke olarak Fransa buna hazırlıklıdır” diyen Barrot, Fransa’nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne bağlılığını yineledi.

Macron Gelişmeleri Yakından Takip Ediyor

BFMTV’nin Elysee Sarayı’na yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela’daki gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren yakından takip ediyor ve uluslararası ortaklarıyla temaslarını sürdürüyor.

Öte yandan Fransız yetkililer, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bulunan Fransız vatandaşlarına evlerinde kalmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Fransız Siyasetinden Venezuela Halkına Destek

Maduro’nun ABD operasyonuyla yakalanmasının ardından Fransız siyasetçilerden de tepkiler geldi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, ABD’nin Venezuela’da rejim değişikliği dayatmasına karşı çıkarak, “Devletlerin egemenliği pazarlık konusu olamaz” dedi.

RN lideri Jordan Bardella ise sosyal medya paylaşımında, uluslararası hukuka ve devlet egemenliğine saygının değişkenlik gösteremeyeceğini ve bir hükümetin dış müdahaleyle devrilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot da Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda “Trump’ın saldırısına karşı Venezuela halkına destek” için gösteri çağrısı yaptı.