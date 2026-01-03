ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD televizyon kanalına verdiği röportajda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Trump, operasyonun ABD ordusu tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon şovu izler gibi izledim” dedi.

“Dünyada Bunu Yapabilecek Başka Bir Ülke Yok”

Operasyonun hızına ve askeri gücüne dikkat çeken Trump, “O hızı, o şiddeti görseydiniz… İnanılmazdı. Ekibim harika bir iş çıkardı. Dünya üzerinde böyle bir manevrayı yapabilecek başka bir ülke yok” ifadelerini kullandı.

“Hava Şartlarını Bekledik”

Trump, operasyonun birkaç gün ertelendiğini belirterek, “Bunu 4 gün önce yapacaktık ancak hava şartları mükemmel değildi. Hava bir anda açıldı ve ‘başlayın’ dedik” açıklamasında bulundu.

Maduro’nun yakalandığı yerle ilgili de konuşan Trump, “Bir evden çok kaleyi andırıyordu. Her tarafı çelikle çevriliydi” dedi.

Maduro ve Eşi New York’ta Yargılanacak

Trump, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalandıktan sonra helikopter ve gemiyle ABD’ye getirildiğini, şu anda New York’ta olduklarını ve haklarındaki iddianamelerle yüzleşeceklerini söyledi.

Operasyonun gerekçesini uyuşturucu ticareti ve can kayıpları olarak açıklayan Trump, “Uyuşturucu yüzünden her yıl yüz binlerce insanımızı kaybediyoruz. Amerikalıları ve kendi halkını öldürdüler. Artık buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“ABD Askerlerinden Ölen Yok”

Operasyon sırasında ABD askerlerinden hayatını kaybeden olmadığını belirten Trump, “Birkaç asker vuruldu ancak geri döndüler. Durumlarının oldukça iyi olduğu söyleniyor” dedi.

Muhalefet Lideri Machado Açıklaması

Şu anda Norveç’te bulunan Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun desteklenip desteklenmeyeceği sorusuna da yanıt veren Trump, “Buna şu an bakacağız. Maduro’nun seçimi bir rezaletti. Sürece çok daha fazla dahil olacağız” değerlendirmesinde bulundu.