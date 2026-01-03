Ankara’da çok sayıda hastanede çocuk acil servislerinde yoğunluk dikkat çekiyor. Son günlerde grip benzeri vakalardaki artış nedeniyle aileler bebek ve çocuklarını hastanelere getirdi. Sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların önemli bir bölümünü domuz gribi (H1N1) şüphesi taşıyan hastalar oluşturuyor.

Acil servislerde yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, kas ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleriyle başvuran çocuk sayısında artış yaşandığı öğrenildi. Bazı hastanelerde yoğunluk nedeniyle bekleme sürelerinin uzadığı bildirildi. Uzmanlar, özellikle bebekler, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin risk altında olduğuna dikkat çekerek, belirtilerin ağırlaşması durumunda vakit kaybedilmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Domuz Gribi Nedir?

Domuz gribi, H1N1 influenza virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. İnsanlar arasında kolaylıkla yayılabilen bu hastalık, özellikle kış aylarında ve kapalı alanlarda daha sık görülür.

En sık görülen belirtiler:

* Yüksek ateş

* Öksürük ve boğaz ağrısı

* Halsizlik ve kas ağrıları

* Burun akıntısı

* Nefes darlığı

* İshal ve kusma (özellikle çocuklarda)

Uzmanlar, hijyen kurallarına dikkat edilmesi, kalabalık ortamlardan kaçınılması ve hastalık belirtileri gösteren kişilerin maske kullanarak temasını sınırlaması gerektiğini belirtiyor.